Немецкие политики захотели узнать о планах Зеленского

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому нужно уточнить, на каких позициях он стоит и какая политическая команда будет его поддерживать в случае победы на выборах. Об этом говорится в пресс-релизе блока немецких партий ХДС/ХСС, опубликованном на официальном сайте коалиции.

Там же сказано, что Зеленский должен объяснить, как именно он планирует бороться с олигархами — учитывая то, что его кампанию поддерживает олигарх Игорь Коломойский.

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Как считают в ХДС/ХСС, большое число голосов, полученных Зеленским в первом туре, «свидетельствует о том, что население больше не верит политическим элитам и разочаровано в реформах Петра Порошенко».

По мнению представителей партии, в ближайшие три недели Зеленскому нужно конкретизировать свою политическую программу. «Украина, находясь в конфликте с Россией и в сложном экономическом и социальном положении, не может позволить себе выбрать лидера с неизвестной программой — это приведет к дестабилизации и сыграет на руку Москве», — подчеркивается в пресс-релизе.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По данным ЦИК на вторник, 2 апреля, по результатам обработки 98,83 процента протоколов Зеленский получил 30,23 процента, результат Порошенко почти вдвое меньше и составляет 15,92 процента. Для победы кандидатам необходимо было набрать не менее 50 процентов голосов плюс один голос. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

ХДС/ХСС — объединение правоцентристских партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии». С 2005 года блок возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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