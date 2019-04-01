Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК в понедельник, 1 апреля.

По словам Зеленского, он задал бы российскому лидеру Владимиру Путину вопрос: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?»

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Песков подчеркнул, что Москва не оккупирует никакие территории и готова объяснить это каждому украинскому гражданину. Представитель Кремля заявил, что тема якобы насильственного присоединения полуострова «закрыта раз и навсегда».

«Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной», — добавил он.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По итогам подсчета 70 процентов протоколов Владимир Зеленский набрал 30,46 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,18 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

Комментируя промежуточные результаты голосования, Песков выразил надежду на то, что к власти придут силы, действительно заинтересованные в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

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