Крымчане поехали выбирать президента Украины и столкнулись со сложностями

На материковую часть Украины приехали голосовать на президентских выборах меньше жителей Крыма, чем зарегистрировались. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«К примеру, по Каланчацкому району должны были проголосовать 66 человек, но, по предварительным данным, проголосовали 49 человек», — передает корреспондент издания.

По подсчетам представительства крымско-татарского народа Херсонской области, явка крымчан составила около 300 человек вместо 400. В качестве причин называются массовые обыски и сложность процедуры подачи заявления для участия в выборах. «Им приходится пересекать границу несколько раз: чтобы подать заявление об изменении места голосования и второй раз уже непосредственно приехать на материковую часть Украины и проголосовать», — говорится в сообщении.

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По словам корреспондента «Радио Свобода», за 40 минут до закрытия участков в Каланчаке погас свет, но через полчаса его восстановили. Причины неполадок не называются.

Накануне, 31 марта, представители Госпогранслужбы Украины заявили, что российские пограничники не выпускают из Крыма выезжающих на выборы украинских граждан. По словам пресс-секретаря ведомства, неизвестно, как поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины. Однако «с большой долей вероятности можно предположить, что российские пограничники не дают проголосовать».

По данным на 11:00 по московскому времени, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 64,7 процента протоколов. Лидерство удерживает шоумен Владимир Зеленский — у него 30,41 процента голосов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко с 16,3 процента. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко набрала 13,09 процента голосов.

После обработки 60 процентов протоколов ЦИК официально заявил, что в стране 21 апреля пройдет второй тур выборов президента, так как ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинство голосов избирателей. Итоги будут подведены до 1 мая.

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