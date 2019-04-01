Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов

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Петр Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя избирательного штаба Порошенко Олега Медведева.

По его словам, проголосовавших в первом туре избирателей можно условно разделить на проголосовавших «по приколу» и «не по приколу». «Те, которые хотели проголосовать "по приколу", все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто "не по приколу", и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — считает Медведев.

Он отметил, что недовольные избиратели в первом туре могли проголосовать за Зеленского или других оппозиционных кандидатов. По мнению Медведева, для этих избирателей существуют индикаторы, которые привели их к выводу, что голосовать за Зеленского несерьезно. «Очевидно, что при их критицизме к власти есть какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты», — добавил он.

Другой представитель избирательного штаба Порошенко, Максим Саврасов, призвал всех кандидатов спокойно встретить новость о победе во втором туре действующего президента. «Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вошли во второй тур, поддержать демократических и проевропейских кандидатов», — цитирует Саврасова ТАСС.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 57 процентов протоколов. Согласно данным на 09:30 мск, лидерство удерживает шоумен Владимир Зеленский — у него 30,28 процента голосов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко с 16,49 процента. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко набрала 13,08 процента голосов. За остальных кандидатов проголосовало менее 10 процентов избирателей.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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