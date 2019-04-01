Подсчитаны первые предварительные результаты выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины обработала четверть голосов на выборах президента. Прямая трансляция подсчета голосов ведется на YouTube-канале «112 Украина».

Согласно данным на 4:40 по московскому времени, обработано 25,3 процента бюллетеней. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский — у него 30 процентов голосов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко с 16,8 процентами.

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Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко набрала 13,3 процента голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,3 процента. За остальных кандидатов проголосовало менее десяти процентов избирателей.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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