Обнародованы первые результаты выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Зеленскому прочат 30,4 процента голосов, действующему президенту Петру Порошенко — 17,8 процента, бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко — 14,2 процента.

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Публикация результатов экзитполов началась после закрытия избирательных участков на территории страны в 20:00.

Свои опросы также провели телеканалы «112 Украина» и NewsOne, а также «1+1». Как передает агентство «Украинские новости», экзитпол, проведенный по заказу «1+1», показывает выход во второй тур Зеленского (30,1 процента) и Порошенко (18,5), аналогичный вывод следует из опроса каналов «112 Украина» и NewsOne.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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