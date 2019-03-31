Тимошенко объявила о своем выходе во второй тур вместо Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила на брифинге после обнародования данных экзитполов, что во второй тур выходит она, а не действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера «Батькивщины» и бывшего премьер-министра, в партии уверены, что результаты опросов не соответствуют действительности. «Это абсолютно заказные манипулятивные экзитполы», — считает Тимошенко.

Она добавила, что не исключает того, что будет оспаривать итоги первого тура выборов.

Кроме того, Тимошенко призвала своих сторонников вернуться на избирательные участки. «Защищайте результаты выборов», — заявила политик.

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