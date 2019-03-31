МВД Украины пригрозило «быстро остудить» собравшихся у ЦИК демонстрантов

Полиция Украины следит за собирающимися возле здания Центризбиркома молодыми людьми в спортивной одежде, которые ставят палатки. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передают «Українськi Новини».

Он призвал журналистов не «нагнетать ситуацию» и заявил, что люди собираются на заранее согласованный митинг, организованный одним из народных депутатов. Его имени или фракции он не назвал. «Мы очень быстро остудим эти "горячие головы"», — добавил Шкиряк, комментируя возможность возникновения беспорядков.

Центризбирком Украины не считает собирающихся людей помехой. «Сейчас никаких угроз мы не чувствуем, безопасно передвигаемся, заходим и выходим в/из здания. Надеемся, такая ситуация будет продолжаться и дальше», — сказала секретарь Наталья Бернацкая, добавив, что комиссия готова работать круглосуточно. В ЦИК оценивают ход голосования на президентских выборах как стабильный и не фиксировали серьезных нарушений.

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Молодые мужчины в спортивной одежде начали собираться возле здания ЦИК днем. Как передают «Українськi Новини», среди них есть депутаты от фракции партии «Батькивщина». Издание «Страна.ua» опубликовало видео с места сбора: на кадрах заметно, что уже днем на площади находятся десятки человек и усиленные наряды полиции.

В одной из палаток находилась народный депутат от фракции «Батькивщины» Алена Шкрум, которая подтвердила «Укринформу», что принимает участие в митинге вместе со своим коллегой. По ее словам, заявку на проведение акции подавали другой нардеп от фракции «Батькивщины» Игорь Луценко и общественная организация сторонников этой партии, а палатки станут общественными приемными депутатов, куда люди смогут сообщить о нарушениях.

«Здесь есть общественные организации, есть участники АТО (антитеррористическая операция в Донбассе, сменила название в 2018 году, — прим. «Ленты.ру»), наши партийные деятели. Но здесь есть, к сожалению, часть людей, которые начали собираться, но среди которых были бабушки и парни, которых мы не знаем, и которые якобы собрались по каким-то объявлениям в Интернете за деньги, но их абсолютное меньшинство», — добавила депутат и подчеркнула, что их мероприятие носит исключительно мирный характер.

Выборы президента Украины проходят 31 марта. Согласно последним официальным рейтингам кандидатов, опубликованным 28 марта, наибольшей поддержкой определившегося с выбором населения пользовался артист Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко либо поровну делил второе-третье место с бывшим премьер-министром и лидером партии «Баткивщина» Юлией Тимошенко, либо проигрывал ей с небольшим отрывом. На возможное лидерство Зеленского указывают и первые экзитполы, опубликованные неофициально.

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