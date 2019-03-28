Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки кандидатов на пост главы государства населением. Отчеты социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным «Рейтинга», лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6 процента тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором. Второе и третье место практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко: за них готовы проголосовать по 17 процентов избирателей.

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Четвертую строчку занимает экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (9,8 процента), пятое место за оппозиционером Юрием Бойко (9,5 процента). На шестом месте — радикальный политик Олег Ляшко с 5,4 процента поддержки, за ним следуют кандидат с востока Украины Александр Вилкул (4 процента), далее идут Игорь Смешко (3,5 процента) и Руслан Кошулинский (1,9 процента). При этом каждый шестой опрошенный до сих пор не определился со своим выбором.

В свою очередь, результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, также свидетельствуют, что Зеленского готовы поддержать большинство респондентов, определившихся со своим выбором (27,6 процента). За Порошенко готовы проголосовать 18,2 процента, за Тимошенко — 12,8 процента.

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За тройкой лидеров следуют Бойко — 11,1 процента, Гриценко — 8,4 процента, Ляшко — 5,2 процента, Смешко — 4,4 процента, Вилкул — 4 процента, Кошулинский — 1,7 процента.

Представленные центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко рейтинги также свидетельствуют о лидерстве Зеленского — его готовы поддержать 29,1 процента респондентов, определившихся со своим выбором. В этом опросе Тимошенко обходит Порошенко (16 процентов против 15,3). За Гриценко готовы проголосовать 9,1 процента опрошенных, за Бойко — 8,4 процента, за Вилкула — 6,1 процента.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В случае, если победителя не удастся определить в первом туре, 21 апреля пройдет второй тур.

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