Журналисты опубликовали первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Журналист Мустафа Найем опубликовал в своем Telegram-канале данные первых экзитполов выборов президента Украины.

В распоряжении Найема оказались результаты пяти опросов. Так как по законодательству результаты экзитполов до окончания голосования публиковать запрещено, авторы размещают их под видом «маркетингового исследования алкогольных предпочтений украинцев». Кандидаты в президенты в них зашифрованы под видом марок алкогольных напитков.

Владимиру Зеленскому соответствует «ЗеБровка», действующему президенту Петру Порошенко — шоколадный ликер, бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко — «Вдова Клико», а кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко — «московская водка "Бойкая"».

Все опросы сходятся в лидерстве Зеленского, ему прочат от 26,8 до 28,8 процента голосов.

Данные по остальным кандидатам расходятся. Четыре из пяти опросов показывают, что соперником Зеленского во втором туре станет Порошенко. За него проголосовали от 17,43 до 20,5 процента.

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Один из опросов выводит на второе место Тимошенко. По данным экзитполов, она может рассчитывать на 14,2-20,26 процента голосов.

Довольно близко к ним находится и Бойко. Опросы дают ему около 14 процентов голосов избирателей.

Результаты экзитпола, опубликованные журналистом Игорем Гужвой в Facebook, также отдают лидерство Зеленскому. На втором месте находится Порошенко, далее с небольшим отрывом следует Бойко. Тимошенко расположилась на четвертом месте.

Наиболее достоверные данные «Национального экзитпола» будут опубликованы после окончания голосования в 20:00.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 15:00, явка составила 43,86 процента. По состоянию на 14:00 правоохранительные органы зафиксировали более 500 сообщений о нарушениях.

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