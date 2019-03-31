Зеленский пообещал украинцам нормальную жизнь

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал согражданам «новую нормальную жизнь» после выборов главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток», — заявил он журналистам на своем избирательном участке. Зеленский подчеркнул, что он и его команда уверены в победе.

Остальные лидеры президентской гонки также отдали свои голоса. Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко завил, что голосовал за мир и прекращение нищеты и разрухи. Он призвал всех украинцев «проголосовать по совести и не дать никому возможности украсть ваши голоса».

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Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, выдвинутая партией «Батькивщина», провела аналогию между переходом Украины на летнее время и президентскими выборами. «Верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека», — сказала она.

ТАСС сообщает, что свои голоса отдали действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. На избирательном участке Порошенко заявил журналистам, что проголосовал «за Украину», как и вся его семья.

Комитет избирателей Украины (КИУ) обвинил Ляшко в нарушении избирательного законодательства. Сообщение об этом организация опубликовала на своем Facebook-аккаунте. «Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в заявлении КИУ. Организация напомнила, что голосование на президентских выборах является тайным.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 11:00, явка составила 16,63 процента, правоохранительные органы зафиксировали около 150 сообщений о нарушениях.

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