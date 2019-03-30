Бывший СССР
 
Последние новости
Российские селяне устроили давку у заезжего детского врача
Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета
Кремль отреагировал на желание Трампа поговорить с Путиным
Российские заключенные решили наказать писавших об их пытках журналистов
Рогозин по-украински оправдался за «убожество» внутри российского самолета
Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД России 
Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса
Венгрия захотела получать газ в обход Украины
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Новости партнеров

Украина анонсировала атаку России на выборы президента

Перейти в «Мою Ленту»

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой», пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы», — заявил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что украинские военные готовы к такому сценарию, поскольку ожидали, что накануне выборов ситуация осложнится. Полторак связал с этим обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, где 29 марта, по данным пресс-центра Операции объединенных сил (бывшая антитеррористическая операция), в результате массированных обстрелов погиб один военнослужащий и пострадали четверо.

Безопасность на выборах главы государства будут обеспечивать 135,4 тысячи сотрудников МВД Украины, сообщал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить двое полицейских и один спасатель; помимо этого, переориентированы маршруты патрульных экипажей, а подразделение спецназа КОРД переведено в режим оперативного дежурства.

Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. 30-го в стране наступил так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Баллотироваться будут 39 кандидатов, среди которых лидирует, по данным последних социологических исследований, шоумен Владимир Зеленский, также в тройку входят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Киев обвиняет Россию в ведении боевых действий в Донбассе, оккупации Крыма, агрессии в Керченском проливе и милитаризации приграничной с Украиной территории и акватории. Москва отвергает все обвинения.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе
Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты
Порошенко назвал Зеленского и Тимошенко шахматными фигурами беглого олигарха
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня

Развод по-украински

Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
08:31Сегодня

Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина

16:1629 марта

Порошенко назвал Зеленского и Тимошенко шахматными фигурами беглого олигарха

20:2829 марта

Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»

Бывший СССР00:0228 марта

«Для русских мы — бандеровцы»

Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
18:4629 марта

Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко

12:5829 марта

Школьников Туркмении обязали купить книги президента за свой счет

07:11Сегодня

Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты

Бывший СССР00:04 5 февраля
Александр Лукашенко

Верный союзник

Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
13:5429 марта

Коломойский обвинил Порошенко в провокации против России в Керченском проливе

17:0928 марта

Лукашенко пригрозил аграриям военным положением из-за коровьего «Освенцима»

01:14Сегодня

Друга Порошенко связали с хищениями в энергетике на миллиарды гривен

Россия
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Не знал, зачем вообще живу»
 
Кремль отреагировал на желание Трампа поговорить с Путиным
Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Все материалы
Мир
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз
Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие
Сделку Мэй по Brexit отвергли
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
В США захотели сжечь преступную марихуану
ЦРУ опять оконфузилось при поиске знающих русский язык агентов
Все материалы
Бывший СССР
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»
Украина анонсировала атаку России на выборы президента
Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко
Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Венгрия захотела получать газ в обход Украины
Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег
Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа
Rambler Group оказалась в числе лучших работодателей в сфере рекламы и медиа
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного
Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики
Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась
Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Рогозин по-украински оправдался за «убожество» внутри российского самолета
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Запущенный из Новой Зеландии спутник заработал
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Все материалы
Спорт
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Месси назвал лучших футболистов мира
Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета
Американского спортсмена обвинили в педофилии
Роднина призвала перестать «убивать» юных фигуристок сложнейшими прыжками
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Отелло убивает Дездемону», 1879«Она спросила меня: как можно заниматься любовью не уставая?»
Этот писатель знает все о страстных чернокожих, дискриминации и любви
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
В России открылся музей истории проституции
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Джордж Клуни встал на защиту геев
Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану Снуп Дога и читал рэп 13 часов
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Российские заключенные решили наказать писавших об их пытках журналистов
Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Умер журналист Максим Ковальский
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Пассажирка выпила литр водки и пригрозила разбить лица стюардессам
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Российскую модель госпитализировали в Китае
Найдено самое грязное место в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Суд разрешил начальнику испускать газы в сторону сотрудника
111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы