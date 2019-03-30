На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) перешла на усиленный режим накануне и на время проведения выборов президента страны, сообщает пресс-центр ведомства.

В рамках режима на патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей территории Украины направлены бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ. По словам председателя службы Василия Грицака, также задействованы боевые машины и беспилотные летательные аппараты.

«Все это — демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно», — добавил глава СБУ.

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Об усилении мер безопасности в преддверии президентских выборов сообщали и в МВД Украины.

О возможности попыток силового вмешательства в избирательный процесс на Украине 30 марта заявил министр обороны страны Степан Полторак. Он убежден в том, что Россия намерена помешать проведению «честных и прозрачных» выборов.

Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. 30-го в стране наступил так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Баллотироваться будут 39 кандидатов, среди которых лидирует, по данным последних социологических исследований, шоумен Владимир Зеленский, также в тройку входят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

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