МИД России уличил Порошенко во лжи

Президент Украины Петр Порошенко солгал о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Донбассу. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Это откровенная ложь», — сказал он. Дипломат отметил, что в реальности все усилия Киева направлены на то, чтобы максимально застопорить работу «нормандского формата», который обсуждает продвижение минских встреч.

Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина). По его словам, на встрече будет обсуждаться, среди прочих, вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это утверждение, заявив, что пока даже «нет никаких прикидок» по встрече.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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