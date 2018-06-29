Глава ДНР пригрозил расстрелять миротворцев ООН

Видео: Телеканал «Оплот ТВ» / YouTube

Миротворческие силы ООН станут мишенями для вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, если контингент будет введен в зону конфликта в Донбассе без согласия Донецка и Луганска. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, видео доступно на YouTube-канале «телеканал "Оплот ТВ"».

«Без согласования с ДНР и ЛНР [миротворческая] миссия ООН входить сюда не будет. Если они хотят войти по украинскому сценарию — они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников. Чем больше противников, тем проще стрелять — целиться не надо», — сказал Захарченко.

По его словам, миротворческий контингент в Донбасс можно будет ввести только после согласия обеих сторон конфликта — Украины и ДНР и ЛНР.

5 сентября Россия внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент должен находиться исключительно на линии разграничения между сторонами и заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина выступает за размещение миротворцев на территории всего региона, включая границу самопровозглашенных республик с Россией.

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