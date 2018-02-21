Киев признал становление Украины на путь Югославии

Украина станет испытательным полигоном для миротворческих и иных форм улаживания военных конфликтов в центре Европы. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Видео доступно на YouTube (с 12:05).

«Мы видели (...) подписание президентом [Петром Порошенко] закона о мерах по деоккупации Донбасса. Там четко прописано, что Россия является агрессором. Это скорее политический закон с политическими последствиями. (...) Украина снова, и в этом случае уже после Югославии, будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих, или дипломатических, или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы», — сказал Матиос.

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Он добавил, что в случае введения миротворцев ООН в Донбасс «голубые каски» будут действовать не по украинским законам. «Никто нигде и никогда не говорил, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент, а он предполагается в количестве не менее, чем сторона конфликта, — 30-35 тысяч военных разных стран, в первую очередь не тех, кто является участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстратерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону», — подчеркнул Матиос.

Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет президенту вводить войска на любые территории, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также наделяет лидера страны полномочиями объявлять военное положение. Россия в документе официально признана страной-оккупантом. Кроме того, закон возлагает на Москву ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления». Это положение дает право Киеву подать жалобу в мировые судебные инстанции и потребовать компенсации.

Российская резолюция о размещении миротворцев в Донбассе была внесена в Совбез ООН 5 сентября 2017 года. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженными силами Украины.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворцы ООН должны располагаться на всей территории конфликта, вплоть до российской границы.

В состав Югославии входили современные Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, а также Босния и Герцеговина. Государство распалось в конце XX — начале XXI веков в результате политического кризиса.

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