Порошенко назвал принятие закона о реинтеграции Донбасса сигналом Крыму

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Twitter принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается «страной-оккупантом».

«280 [депутатов] — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем... Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал украинский лидер.

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Рада в четверг проголосовала за принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ поддержали 280 депутатов при необходимых 226. 36 высказались против, еще 2 воздержались. 33 депутата не голосовали. Всего в зале присутствовал 351 депутат.

Закон определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области части этих регионов, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России». «Временная оккупация Россией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав», — сказано в документе. Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Кроме того, на Россию возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

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