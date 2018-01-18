Украина признала Россию «страной-оккупантом»

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается «страной-оккупантом». Об этом сообщает «Страна.ua».

Принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» поддержали 280 депутатов при необходимых 226. 36 высказались против, еще 2 воздержались. 33 депутата не голосовали. Всего в зале присутствовал 351 депутат.

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Документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Закон определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области части этих регионов, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России». «Временная оккупация Россией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав», — сказано в документе. Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Кроме того, на Россию возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Рада рассматривала законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении c 16 января. Законопроект 4 октября прошлого года внес в парламент президент страны Петр Порошенко. Парламент проголосовал за него в первом чтении 6 октября.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

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