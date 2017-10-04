В Раду внесен закон о «российской оккупации» Донбасса

Закон о возвращении Донбасса под контроль Киева и отмене АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в регионе) внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Документ, который называется «Проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», определен президентом страны Петром Порошенко как неотложный.

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Новый закон закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть», передает «РИА Новости Украина». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

О том, что в Киеве идет работа над законопроектом о возвращении Донбасса, сообщалось в июле. В законопроекте предлагалось возложить руководство силами и средствами в регионе на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), начальник которого назначается президентом по представлению начальника Генштаба.

Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.