Верховная Рада отказалась разрывать отношения с Россией

Верховная Рада Украины провалила голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая предполагала разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом в среду, 17 января, сообщает РИА Новости.

Инициативу поддержали 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор, внефракционный депутат Тарас Батенко, потребовал вынести инициативу на голосование.

О появлении поправки к законопроекту стало известно в ноябре.

Рада второй день рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении, который в октябре прошлого года внес в парламент президент страны Петр Порошенко. Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

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