Порошенко выступил против разрыва дипотношений с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выступил против разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала «Прямый» после заседания фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде сказал депутат Иван Винник.

«Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, она остается на рассмотрении комитета — будем определяться в дальнейшем с модальностями», — сообщил парламентарий.

8 ноября Винник, который является и секретарем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, инициировал включение в законопроект о реинтеграции Донбасса нормы о разрыве дипломатических отношений с Россией. После резонанса в СМИ он заявил, что поправку не вносил, а только разрабатывает.

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В свою очередь, представитель фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук сообщил телеканалу «112 Украина», что предложение разорвать дипотношения действительно было внесено. «Эта правка существует. Я и говорил, что это правка за номер 595, она внесена группой народных депутатов от политической силы "Укроп", там они предлагают Кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с РФ», — сказал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.