Украина приготовилась разорвать дипотношения с Россией

Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

16 ноября украинский парламент во втором чтении рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», в который, по данным источников газеты, будет внесен пункт о разрыве дипотношений. Большинство депутатов Рады собирается проголосовать за принятие закона, утверждает газета.

В случае одобрения инициативы Радой подписать соответствующий указ должен будет президент Украины Петр Порошенко. После этого российские дипломатические учреждения на Украине и украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты.

Представлять интересы Киева в России будет Белоруссия или Швейцария, отмечает «Коммерсантъ».

Материалы по теме Визами по воде Отгородится ли Украина от России железным занавесом

Поправки в закон «о реинтеграции Донбасса» внес депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. «Коммерсантъ» отмечает, что Винник теснейшим образом сотрудничает с другой партией — «Народным фронтом».

Источник издания сообщил, что данный шаг стал «своеобразным ответом» министра внутренних дел Арсена Авакова президенту Порошенко, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции. Источники газеты уверены, что Аваков воспринял суд над сыном как объявление войны со стороны команды Порошенко и теперь собирается нанести ответный удар.

Источники газеты в Киеве утверждают, что разрыв дипотношений с Россией не входил в планы Порошенко, а закон «о реинтеграции Донбасса» США собирались представить России как «свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева».

Также «Коммерсантъ» пишет, что инициатива Винника грозит создать совершенно иной политический контекст, что станет неприятной новостью для спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера накануне его переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые состоятся 13 ноября в Белграде. 8 ноября поправку Винника рассмотрит комитет Рады по национальной безопасности и обороне, а затем о возможности ее внесения в закон о реинтеграции будет объявлено официально.

Источники газеты утверждают, что у Порошенко и его команды не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку. «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. (...) Надеюсь, на Западе нас поймут. А если сразу не поймут, будем убеждать»,— рассказал собеседник «Коммерсанта» в администрации Порошенко.