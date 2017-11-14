Украина собралась заработать миллионы долларов на разрыве отношений с Россией

Украина собирается не просто разорвать дипломатические отношения с Россией, а еще и заработать на этом. Об этом намерении несколько депутатов «Блока Петра Порошенко» рассказали газете «Известия».

Как отмечается, в профильных комитетах Верховной Рады идет обсуждение законопроекта №0162 «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».

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В «Блоке Петра Порошенко» рассказали, что законопроект подразумевает закрытие и продажу здания Украинского культурного центра на Арбате в Москве. «Его номинальная стоимость — порядка 4 миллионов долларов, а рыночная — от 70 миллионов долларов. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду? И набрать политических очков на антироссийском жесте, и заработать на дельте», — рассказали в партии.

Однако эту идею в «Блоке Петра Порошенко» разделяют не все. Там напоминают, что денонсация соглашения будет означать перекрытие одного из последних каналов сотрудничества между странами. В случае закрытия центра и продажи здания, «вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит», рассказал собеседник газеты.

Также указывается, что в случае принятия закона о денонсации соглашения, Москве придется закрыть Российский центр науки и культуры, находящийся недалеко от центра Киева.

7 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении 16 ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Большинство депутатов собираются проголосовать за принятие закона, утверждает издание.