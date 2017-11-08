В Кремле отреагировали на планы Киева разорвать дипотношения с Россией

В Кремле отрицательно относятся к возможному разрыву Киевом дипломатических связей с Москвой, однако Украина имеет право принимать подобные политические решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

«Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность прекращения двусторонних контактов между странами.

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Песков не стал отвечать на вопрос о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной. «Гипотетические рассуждения вряд ли уместны, если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение», — отметил он.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении 16 ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Большинство депутатов собирается проголосовать за принятие закона, утверждает издание.

24 октября посол США на Украине Мари Йованович призывала Киев сохранить дипломатические отношения с Россией. По ее мнению, поддерживать дипотношения важно и с теми, кого не причисляешь к друзьям, и даже с кем имеешь серьезные расхождения.