В Раде снова потребовали ввести визовый режим с Россией

Верховная Рада должна принять законодательные нормы о введении визового режима с Россией. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, передает издание «Гордон».

«С введением безвизового режима с Европейским союзом остро стоит вопрос введения визового режима с РФ как со страной-агрессором. "Народный фронт" требует этого важного решения — отношения с РФ должны осуществляться в санкционном режиме. Кроме этого, пересечение границы с государством-агрессором — это вопрос нацбезопасности и защиты Украины», — сказал Бурбак.

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Вопрос о введении визового режима с Россией периодически поднимается украинскими политиками. 23 декабря 2016-го в МИД страны заявили, что готовы к изменению порядка пересечения границы. Вместе с тем официальный представитель ведомства Марьяна Беца сказала, что в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан». «Так как их почти три миллиона, проживающих в РФ», — отметила он. Представитель украинского МИД также не исключила возможности зеркального ответа Москвы на введение Украиной виз.

В августе украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев готов рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ. В ответ председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил, что президент Владимир Путин может принять решение о разрыве дипотношений с Украиной.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.