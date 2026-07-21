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12:02, 21 июля 2026Мир

Президент Никарагуа отменил выборы

Президент Никарагуа Ортега отменил выборы, чтобы не допустить приход оппозиции к власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил об отмене выборов в стране, чтобы не допустить приход правой оппозиции к власти. Об этом сообщает Reuters.

«Здесь больше не будет выборов, чтобы они могли попытаться захватить правительство и захватить власть (...). Дни, когда партии, поддерживаемые янки [США], возвращались к власти, прошли — больше никогда», — заявил глава государства.

Ортега добавил, что эта мера закроет «любой путь для оппозиции», но при этом не предоставил подробностей о введении запрета.

Кроме того, он направил слова поддержки Кубе, столкнувшейся с давлением со стороны США.

15 июля стало известно, что в Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории Кубы. Американские военные планировщики на протяжении нескольких недель рассматривали возможные сценарии действий против Кубы, один из них — воздушно-десантная операция.

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