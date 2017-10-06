Рада поддержала закон о «реинтеграции» Донбасса и признании России агрессором

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба украинского парламента в своем микроблоге в Twitter.

«Ура! Россия признана агрессором! Закон о реинтеграции Донбасса принят за основу!» — отмечается в посте.

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Законопроект о «реинтеграции» Донбасса был внесен на рассмотрение Рады 4 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.