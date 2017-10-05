Из закона о «реинтеграции» Донбасса изъяли норму о выполнении минских соглашений

В законопроекте о «реинтеграции» Донбасса, внесенном по инициативе президента Украины Петра Порошенко в Верховную Раду, изъято положение о продлении действия другого закона — об особом порядке местного самоуправления в регионе. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает украинское издание «Вести».

Соответствующее требование выдвинула фракция «Народного фронта». «Есть требование со стороны международных партнеров продлить его действие на год. Однако "Народный Фронт" пошел на принцип: нормы о его продлении не может быть в тексте "реинтеграции" или переходных положениях, голосовать за это нужно будет отдельно», — приводит издание слова своего источника во фракции «Блока Петра Порошенко».

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Закон об особом порядке самоуправления в Донбассе Рада приняла в 2014 году, его действие истекает 18 октября 2017-го. При этом данный нормативный акт должен помочь выполнению ключевой части минских соглашений — право на языковое самоопределение, контроль со стороны местных органов власти, проведение выборов.

Законопроект о «реинтеграции» Донбасса был внесен на рассмотрение Верховной Рады днем ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Политики в Киеве постоянно обвиняют РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был подписан комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти. Киев под разными предлогами не выполняет политическую часть соглашений.