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Закон о «реинтеграции» Донбасса объяснили желанием Киева вести войну в регионе

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Денис Пушилин
Денис Пушилин

Глава делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что принятие Верховной Радой Украины закона о «реинтеграции» Донбасса будет означать курс Киева на ведение войны. Заявление политика в среду, 4 октября, распространило Донецкое агентство новостей.

«Закон (...) еще больше отделяет ДНР и ЛНР (самопровозглашенную Луганскую народную республику — прим. «Ленты.ру») от Украины (...). Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну», — отметил Пушилин.

Законопроект о «реинтеграции» Донбасса был внесен на рассмотрение Верховной Рады ранее в этот же день. Он закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Руководство регионом, согласно новому закону, будет отдано Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киев постоянно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

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