Закон о «реинтеграции» Донбасса отдаст регион под контроль украинской армии

Боевыми действиями в Донбассе будет руководить Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая норма содержится во внесенном на рассмотрение Верховной Рады законопроекте о «реинтеграции» Донбасса, который был инициирован президентом страны Петром Порошенко. Текст проекта опубликован на сайте украинского парламента.

«Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины осуществляет планирование, организацию и контроль выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях», — говорится в законопроекте.

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Также штаб будет отвечать за «направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны».

4 октября стало известно, что закон о «реинтеграции» Донбасса внесен на рассмотрение Верховной Рады. Он закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.