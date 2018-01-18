Захарченко разглядел в законе о реинтеграции Донбасса готовность Киева к войне

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко полагает, что закон о реинтеграции Донбасса позволит Киеву активизировать военные действия на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — сказал лидер ДНР.

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Верховная Рада Украины 13 января приняла законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Документ называет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей те их части, которые контролируют «вооруженные формирования Российской Федерации», а также «оккупационная администрация Россия».

«Временная оккупация Россией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав», — сказано в проекте закона. Документ также возлагает на Россию ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Порошенко назвал принятые законопроекты «сигналом и для Донбасса, и для Крыма». «Вы неотъемлемая часть Украины», — написал глава государства.

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