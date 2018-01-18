Украина выставит счет России за разрушенный Донбасс

Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса позволит Киеву подать жалобу на Россию о возмещении убытков «за агрессию на востоке» страны. Об этом заявила депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко, сообщает издание «Гордон».

«В 2018 году мы хотим в комитете по иностранным делам собрать круглый стол, провести рабочее совещание и обсудить консолидированную жалобу против России как против страны-агрессора. Пока не был принят закон, мы не могли этого сделать», — заявила она.

По оценке Луценко, убытки Украины от конфликта на востоке страны составляют 50 миллиардов долларов. «И это без учета средств, которые нужны на восстановление этих территорий, и мы не говорим о Крыме, где убытки будут в разы больше — начиная от утраченной возможности добычи ресурсов в шельфе Черного моря и заканчивая "отжатыми" предприятиями, структурами и так далее», — добавила она.

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Верховная Рада 18 января проголосовала за принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупант» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Президент Украины Петр Порошенко пока не подписал документ.

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