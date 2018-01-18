В Раде потребовали запретить ДНР и ЛНР

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник потребовал исключить из лексикона в публичных дискуссиях в стране термины «ДНР» (Донецкая народная республика) и «ЛНР» (Луганская народная республика). Об этом сообщает УНИАН.

С таким заявлением он выступил после принятия Верховной Радой законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

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«Даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые "ЛНР" и "ДНР". Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации"», — указал он, напомнив, что принятым законом органы власти на неподконтрольных Киеву территориях называются исключительно «оккупационной администрацией».

Украинский парламент проголосовал за принятие законопроекта в четверг. Документ определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупант» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Президент Украины Петр Порошенко пока не подписал документ.

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