Порошенко узаконил войну в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, позволяющий ему объявлять военное положение в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» внес в парламент Украины лично Порошенко 4 октября 2017 года. Верховная Рада приняла его во втором чтении 18 февраля, его рассмотрение длилось три дня.

Документ позволяет президенту вводить войска на любые территории, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также наделяет лидера страны полномочиями объявлять военное положение.

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Согласно закону, части Донецкой и Луганской областей Украины признаются оккупированными территориями под контролем «вооруженных формирований Российской Федерации» и «оккупационной администрации России». При этом депутаты Рады отказались принимать поправку, согласно которой самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) признаются «террористическими организациями».

Россия в документе официально признана страной-оккупантом. Кроме того, закон возлагает на Москву ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Это положение дает право Киеву подать жалобу в мировые судебные инстанции и потребовать компенсации. Депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко оценивала ущерб от «российской оккупации» в 50 миллиардов долларов без учета средств, требуемых на восстановление территорий юго-востока Украины и Крыма, который, согласно официальной позиции Киева, также является оккупированным.

Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе.

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