В Крыму и Донбассе обнаружили «миллионы заложников России»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в беседе с телеканалом NewsOne заявил, что в Крыму, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей проживают «миллионы заложников России». Видео доступно на YouTube.

«Речь идет о том, что заложниками Российской Федерации являются миллионы украинцев, которые живут в Крыму, миллионы украинцев, которые живут на оккупированной части Донбасса. Они все — заложники», — заявил Геращенко в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что Украина должна системно проводить деоккупацию этих территорий с помощью экономических санкций и юридического преследования Российской Федерации, в частности официального признания ее на Украине страной-агрессором. «Потому что это нонсенс, что у нас Донбасс оккупирован с содействием России — экономическим, военным, политическим, — а мы до сих пор не признали это юридически и не признали это законом», — добавил депутат.

Ранее во вторник депутаты Рады провалили голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики признаются «террористическими организациями». Во время голосования за поправку высказались только 76 из 340 присутствующих в зале депутатов.

Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

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