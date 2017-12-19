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На Украине назвали единственный способ возвращения Крыма и Донбасса

На Украине назвали единственный способ возвращения Крыма и Донбасса

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Юрий Грымчак
Юрий Грымчак

К возвращению Крыма и Донбасса в состав Украины должны привести давление и санкции против России. С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию «Апостроф».

Отвечая на вопрос, каким образом Киев может вернуть под свой контроль Крым и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области), Грымчак сказал, что этого можно добиться с помощью давления — «экономического, финансового и другого». «То есть это очень серьезные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику», — сказал он.

«Я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для России, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства», — предположил Грымчак.

В ноябре представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин заявил, что Украина намерена завалить Россию исками в международных организациях и судах, чтобы вынудить Москву все больше платить за воссоединение с Крымом. Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко поставил задачу «сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов».

17 октября заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука выразил уверенность в том, что Крым вернется под контроль Киева только в одном случае — при уничтожении России как государства.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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