Украинский замминистра назвал условием возвращения Крыма развал России

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что Крым вернется под контроль Киева только в одном случае — при уничтожении России как государства. По его словам, больше украинцам надеяться не на что. Об этом он сказал во вторник, 17 октября, передает агентство УНН.

«Если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма — кроме уничтожения России как государства в существующем режиме — другого пути я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством», — заявил Тука.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Он добавил, что для возвращения Донбасса нужна «пошаговая компиляция действий». «Благодаря документам, повышению боеспособности войска, повышению экономической и финансовой состоятельности Украины, усилению уровня общин позволит вернуть Украину оккупированные территории», — отметил чиновник.

10 октября президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять». Он отметил, что Москва может урегулировать спор с помощью компенсаций Киеву.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.