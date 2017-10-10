Президент Чехии признал Крым потерянным для Украины

Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». Об этом во вторник, 10 октября, он сказал в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает УНИАН.

«Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — заявил Земан.

Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — подчеркнул чешский лидер.

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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Киев сообщил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России. Он также отметил заинтересованность Анкары в скорейшем завершении конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, проблема может быть решена только на основе международного права. В Крыму эти слова объяснили попыткой турецкого лидера «удержать на плаву» отношения Киева и Анкары.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым, поскольку процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.