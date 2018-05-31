Порошенко отказался капитулировать в Донбассе

Идея о капитуляции Киева в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины неприемлема. Об этом в четверг, 31 мая, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Страна.ua».

Он пообещал, что «как президент, как верховный главнокомандующий будет делать все, чтобы на Украине наступил мир». «Но мир не означает сдать украинскую землю российскому врагу и российскому агрессору. Мир — значит вернуть украинский флаг и суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированный Крым», — сказал Порошенко.

«И первый шаг для этого — введение миротворческого контингента ООН на востоке Украины. Почему это так важно? Как только приходят по нашему приглашению миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уходят прочь с Украины, и тогда нам не нужно никакой помощи», — заявил украинский президент.

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Порошенко признался, что боится двух крайностей на пути к достижению мира. «Одна крайность — идея авантюрно-военного наступления [украинских войск в Донбассе], которая будет стоить жизни миллионов украинских героев. И другая крайность — капитуляция, подарить эти земли России. Но я как президент обещаю, что мы не отдадим ни одного лоскута украинской земли. Сейчас в США в Совете Безопасности ООН находится министр иностранных дел [Павел Климкин], чтобы это решение [по миротворцам ООН] было принято», — сказал он.

Он также не преминул напомнить, что «агрессор продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине». «Вчера вы видели по телевизору нашу блестящую операцию, которая была проведена героями СБУ (на брифинге ведомства появился российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого правоохранительные органы Украины сообщили 29 мая; СБУ утверждает, что покушение на Бабченко готовил завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины — прим. «Ленты.ру»). Весь мир увидел настоящее лицо нашего врага. Он вагонами готовит оружие, засылает деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, государственных деятелей. Когда мы их схватили на горячем, говорят, что мы не так действовали. Но не украинцев нужно осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы защитить себя», — заключил Порошенко.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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