Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина

Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

«Порошенко — это Путин уже в Киеве. Порошенко — это Минск-1, Минск-2, абсолютно предательские, абсолютно удачные [соглашения] только для России. Потому что федерализация — это атомизация страны, это легализация незаконных вооруженных формирований (вероятно, в виду имеются вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»)», — указал Билецкий.

По его словам, действующий украинский лидер является главным партнером кума Путина и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. «Он делает бизнес с Медведчуком абсолютно во всех сферах», — добавил депутат.

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Билецкий напомнил, что нынешний глава государства принимал участие в создании Партии регионов бывшего президента Виктора Януковича, работал у него министром иностранных дел в 2009-2010 годах, а затем в 2012 году стал министром экономического развития и торговли страны. «Порошенко преследует свои интересы, но, безусловно, он является промоутером влияния России здесь — в бизнесе, в политике, и это все очень легко доказать», — заявил лидер партии.

Он привел в пример расследование телеканала «1+1», в котором говорилось, что в 2018 году Порошенко тайно вывез оборудование фабрики Roshen в Липецке из России на Украину, несмотря на арест предприятия, который тем не менее не коснулся новых цехов.

«Получить такое решение можно только у Путина», — уверен лидер «Национального корпуса». «Путин развлекает свой внутренний электорат историями про Украину, а Порошенко развлекает историями про нападение Путина. Понятно, что Путин может напасть и так далее. Но Порошенко — его лучший друг и партнер в Украине», — резюмировал депутат Рады.

В середине марта члены «Национального корпуса» предприняли несколько попыток сорвать предвыборные митинги Порошенко, завершившиеся столкновением националистов с сотрудниками полиции и Национальной гвардией Украины. В партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», комментируя произошедшее, заявили, что за столкновения «Национального корпуса» и правоохранителей стоят «пророссийские реваншисты и беглые олигархи», цель которых — «свержение демократической проевропейской власти в Киеве».

Сам же Порошенко на закрытой встрече с блогерами пообещал «жестко разобраться с чрезмерной нацистской милитаризацией» после выборов в случае своего переизбрания.

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