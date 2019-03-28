Порошенко пообещал разобраться с «чрезмерной нацистской милитаризацией»

Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с блогерами и представителями СМИ пообещал разобраться с радикалами после выборов. Его слова в своем Facebook передает журналист Виктор Литовченко.

Глава государства высказался против партии «Национальный корпус». Ее членов он назвал «нацистами» и заявил, что участников подобных формирований не нужно бояться, но и не нужно недооценивать. Он поделился с журналистами историей, как «смело пошел» на ряды националистов на одном из митингов своего предвыборного тура и «они расступились».

Литовченко сообщает, что президент обещал «жестко разобраться с чрезмерной нацистской милитаризацией» после выборов в случае своего переизбрания.

«Национальный корпус» — праворадикальная политическая партия. Ее возглавляет Андрей Билецкий — депутат Верховной Рады Украины, основатель добровольческого полка специального назначения «Азов» в составе МВД, на базе которого и было создано движение. В ходе предвыборного тура Порошенко члены «Национального корпуса» неоднократно пытались сорвать его выступления.

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Неформальный контроль над группировкой неоднократно приписывали главе МВД Украины Арсену Авакову. Он опровергал свою связь с различными радикальными группировками, в том числе с «Нацкорпусом». Министр заявлял, что монополия на применение силы в стране есть только у государственных структур.

О том, что у главы МВД Украины есть конфликт с Порошенко, длящийся с момента избрания действующего президента на этот пост, сообщалось в 2017 году. Депутат Рады Антон Геращенко рассказал, что причиной стали разногласия в подходах к криминальным расследованиям и вопросам безопасности — Порошенко хотел сконцентрировать власть в своих руках. Тогда Аваков опроверг эти сведения. Однако 21 марта он в интервью Дмитрию Гордону признал, что конфликт с президентом у него был, и его причиной стало желание Порошенко «контролировать абсолютно все». По мнению Авакова, руководитель МВД не должен полностью подчиняться главе государства.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост поборются 39 кандидатов. Тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, Порошенко, хотя и имеет шансы на выход во второй тур выборов, проигрывает всем ближайшим конкурентам — Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

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