Радикалы сорвали второй подряд митинг Порошенко и пообещали сорвать третий

Украинские радикалы из организации «Национальный корпус» сорвали в Житомире агитационный митинг кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает Страна.ua.

Во время выступления президента они скандировали «Позор», «Фу!» и «Брехло», перекрикивая его слова. В ответ Порошенко заявил, что «выгодные для Путина выкрики десятков негодяев не расколют наше единство».

Руководитель «Национального корпуса» Андрей Билецкий пообещал срывать все митинги Порошенко, пока тот не отправит в тюрьму своего соратника Олега Гладковского и его сына Игоря за хищения в «Укроборонпроме».

9 марта радикалы в Черкассах пытались прорваться к Порошенко. Они «провоцировали на драку рядовых граждан», нападали на полицейских, распыляли газ, жгли файеры и пытались заблокировать кортеж главы государства. Тогда пострадали 22 сотрудника полиции. В тот же день участники «Нацкорпуса» устроили в центре Киева, возле Администрации президента, акцию «День гнева», требуя наказать коррупционеров.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. За высший пост поборются 39 кандидатов. Пока тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, Порошенко проигрывает ближайшим конкурентам.

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