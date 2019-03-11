Подвергающийся нападкам радикалов Порошенко нашел новое предвыборное обещание

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинские военные моряки, задержанные Россией в ходе инцидента в Керченском проливе, вернутся домой после президентских выборов на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, я не ожидаю позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко заявил, что он не будет делать ни одного шага. Но сразу же после победы — мы ждем вашего возвращения домой», — заявил украинский лидер.

При этом он не уточнил, как именно собирается возвращать задержанных граждан Украины.

В феврале украинский президент потребовал от российских властей отпустить на свободу 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября в ходе инцидента в Керченском проливе. «И вы, и ваш лидер (очевидно, имелся в виду президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») — убийцы украинцев. Запомните это», — сказал он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Пока тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, Порошенко хоть и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает там всем ближайшим конкурентам. При этом против него регулярно устраиваются демонстрации националистов.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы и этапированы в Москву.

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