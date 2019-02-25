Киев взялся за причастных к захвату украинских кораблей россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура страны возбудили уголовные дела против еще семерых российских военнослужащих, причастных, как утверждают украинские правоохранительные органы, к задержанию 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива трех кораблей Военно-морских сил республики. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Как отмечается, речь идет о командующем войсками Южного военного округа генерал-полковнике Александре Дворникове, командующем Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирале Александре Моисееве и пятерых военнослужащих Пограничного управления ФСБ по республике Крым. На странице управления СБУ по Одесской области уточняется, что это капитан третьего ранга Виноградов — старший помощник капитана пограничного сторожевого корабля «Изумруд», капитан Гришин и старший лейтенант Трибушин — военнослужащие ПСКР «Изумруд», а также военнослужащие-пограничники Рясной и Абакумов

Все семеро подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией») и частью 2 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Сарган напомнила, что правоохранительные органы республики в ноябре обвинили восьмерых российских военных в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в покушении на убийство украинских моряков.

На сайте украинской Генпрокуратуры говорится, что досудебным расследованием была установлена причастность всех 15 российских военнослужащих к ведению агрессивной войны. «В частности, они организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой», — подчеркивается в сообщении.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Москва расценила действия Киева как провокацию. В России было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы и этапированы в Москву.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!