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Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе

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Украине следует осуществить попытку прохода военных кораблей по Керченскому проливу, предварительно подготовившись к этому шагу. Об этом в интервью UAportal заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он указал, что сейчас существует два варианта развития событий. «Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда», — сообщил Романенко.

В том случае, если украинские корабли будут остановлены российскими пограничниками, позиция Москвы будет «дезавуирована», считает Романенко. «Я считаю, что новые попытки [прохода через Керченский пролив] надо осуществлять, но с установкой видео и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат», — убежден он.

«При таком подходе Россия оказывается в достаточно сложной ситуации. С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море — не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами», — подчеркнул генерал-лейтенант запаса.

В конце декабря с заявлением о том, что украинские суда будут ходить через Керченский пролив, выступил министр обороны Украины Степан Полторак. В том же месяце с аналогичным утверждением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Турчинов. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — подчеркнул он.

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В России было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

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