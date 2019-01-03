Украина анонсировала отправку военных кораблей в Керченский пролив

Украина планирует снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Об этом в четверг, 3 января, заявил советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков, его слова приводит телеканал NewsOne.

По словам Бирюкова, международные договоренности дают украинским судам право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. «Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет», — подчеркнул советник.

Он также добавил, что в следующий раз украинских военных будут сопровождать международные наблюдатели.

В конце декабря 2018 года с аналогичным заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак. Говоря о проходах украинских кораблей через Керченский пролив, он пообещал, что «будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый» проход.

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19 декабря о подготовке к новому походу украинских кораблей через Керченский пролив заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Турчинов. «Это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — подчеркнул он. В России его слова назвали признанием в подготовке очередной провокации.

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

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