Киев анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил министр обороны страны Степан Полторак, запись доступна на YouTube.

«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заверил глава ведомства.

Полторак также заявил, что первый (состоялся в сентябре) и второй (был организован в конце ноября) проходы украинских катеров через Керченский пролив с организационной точки зрения ничем друг от друга не отличались.

По его мнению, Россия прознала, что Киев планирует и далее направлять свои суда через пролив, а также намеревается усилить группировку в Азовском море. «Поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — объяснил министр обороны.

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«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — подчеркнул Полторак.

19 декабря о подготовке к новому походу украинских кораблей через Керченский пролив заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Турчинов. «Это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — подчеркнул он. В России его слова назвали признанием в подготовке очередной провокации.

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и опасное маневрировали.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

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