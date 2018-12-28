Бывший СССР
 
Последние новости
Косово обзавелось армией
Лучший игрок мира отверг «Реал»
Донор органов спасла женщину и позволила ей завести ребенка
Москвичи помогли пострадавшей 101-летней пенсионерке 
Губернатор дал совет авторам пьесы про пожар в «Зимней вишне»
Россиянина под пытками заставили отказаться от жалоб на пытки
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Турция отреагировала на сирийскую армию у своих границ
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Новости партнеров

Киев анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив

Перейти в «Мою Ленту»
Степан Полторак

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил министр обороны страны Степан Полторак, запись доступна на YouTube.

«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заверил глава ведомства.

Полторак также заявил, что первый (состоялся в сентябре) и второй (был организован в конце ноября) проходы украинских катеров через Керченский пролив с организационной точки зрения ничем друг от друга не отличались.

По его мнению, Россия прознала, что Киев планирует и далее направлять свои суда через пролив, а также намеревается усилить группировку в Азовском море. «Поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — объяснил министр обороны.

«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — подчеркнул Полторак.

19 декабря о подготовке к новому походу украинских кораблей через Керченский пролив заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Турчинов. «Это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — подчеркнул он. В России его слова назвали признанием в подготовке очередной провокации.

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и опасное маневрировали.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив
Москва отреагировала на планы Турчинова
Украина анонсировала новый поход своих военных кораблей через Керченский пролив
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0526 декабря

Евросоюзное государство

Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
20:5827 декабря

Самолеты президента Туркмении спрятали

23:5527 декабря

Украину записали в лидеры мировых должников

07:4226 декабря

Украинский комик рассказал о президентских амбициях

Бывший СССР00:0323 декабря
Владимир Путин и Петр Порошенко

«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»

Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
08:54Сегодня

Найден способ привить украинцам европейские ценности

20:4727 декабря

Киев пересчитал воюющих в Донбассе россиян

20:0327 декабря

Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье

Бывший СССР00:0212 октября
Петр Порошенко и Филарет

Игры патриархов

РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
18:5427 декабря

Взрывы салюта на детском утреннике попали на видео

20:5525 декабря

За негативное отношение к Эстонии будут наказывать

18:4127 декабря

Власти ЛНР вернут Луганску круглосуточные лифты на Новый год

Россия
«Представьте, что все на планете Земля вдруг стали русскими»
Смогут ли россияне изменить себя и начать жить заново после Нового года
Владимир Путин и ТиматиПутин, рэп и секс-скандал
Такой российская политика не была давно
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Чиновница предложила россиянам спасаться огородами
Кремль ответил на опасения о крахе российского спорта
Москва заявила о сдвиге в переговорах по газу с Арменией
Кремль опроверг данные о военнопленных в России
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Косово обзавелось армией
Турция отреагировала на сирийскую армию у своих границ
Курды сдружились с Сирией против Турции
Сидящей в американской тюрьме Бутиной разрешили разговаривать
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Украину записали в лидеры мировых должников
Найден способ привить украинцам европейские ценности
Киев пересчитал воюющих в Донбассе россиян
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Партнерский материал
Ньюсрум, кинотеатр и два ствола
РЕН ТВ засчитывает уходящий год себе в актив и анонсирует новогоднюю сетку
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Названы самые востребованные профессии в 2019 году
Названы самые провальные инвестиции года
Назван самый популярный новогодний алкоголь
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На российской зоне поймали вербовщика террористов
Бывшие российские депутаты пошли под суд за совращение 10 детей
Россиянина под пытками заставили отказаться от жалоб на пытки
Россиянина арестовали за госизмену
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
«Авангард» планировали закрыть
У мертвой звезды нашли гигантский неизвестный объект
Решена одна из величайших загадок биологии
Названа новая опасность сладких напитков
Все материалы
Спорт
Год Орла
Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил
Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился
Возвращение Головина в Россию сочли «полной чушью»
Российская молодежка разгромно победила в первом матче на ЧМ по хоккею
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Макгрегор напоил целый паб за свой счет
Овечкин сравнил себя со старой лошадью
Все материалы
Культура
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Умер актер из «Славных парней» и «Пса-призрака»
Кира Найтли позавидовала способности мужчин писать стоя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Жесткая посадка
 
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Веру Брежневу нашли в черном списке НТВ
В США произошел массовый сбой интернета
Пользователи тайно взломанного приложения потеряли сотни тысяч долларов
Дочь поиздевалась над отцом в Рождество и прослыла «злым гением»
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Кроссовки Nike подешевеют
Раскрыт секрет идеального вкуса главного новогоднего блюда в России
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Названы самые постыдные выходки туристов
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
В США составили список застрявших в людях вещей и упорядочили их по отверстиям
Соседи вступились за обиженных лесбиянок
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Противостояние полицейских и дикого слона сняли на видео
Рабочий восемь месяцев был трезвенником, выпил и сломал дерево
Все материалы
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Nissan построил очень широкий гусеничный Juke
Суперкар Bugatti EB110 Super Sport почти без пробега уйдет с молотка
Особый McLaren 720S посвятили первой победе марки в Формуле-1
Все материалы
Дом
Справились с комплексами
Крымский мост, смытый стадион и Мутко. Чем запомнились главные стройки России
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Все материалы