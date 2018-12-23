Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив

Через Керченский пролив необходимо направить британский корабль, чтобы проверить реакцию России. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой».

Во время обсуждения инцидента в Керченском проливе в студии заговорили о возможном участии в проходе через участок в акватории Азовского моря разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo. «Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?» — отметил он.

По его словам, на HMS Echo не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, поскольку судно не имеет вооружения. Согласно ей, проходящие военные суда нечерноморских государств не могут превышать массу в 30 тысяч тонн, и их срок пребывания ограничен 21 сутками.«И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать», — выразил интерес замминистра.

19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит еще один поход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, в случае «отступления» Украины Россия предъявит миру новые морские границы в Черном море, ею же и определенные, что, в свою очередь, де-факто «легализует оккупацию Крыма». В России его предложение назвали безответственным и способным усугубить ситуацию.

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