Москва отреагировала на планы Турчинова

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив могут быть расценены как признание в подготовке очередной провокации. Об этом в среду, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию», — пояснила Захарова, добавив, что при этом многие партнеры Киева ищут пути деэскалации конфликта.

По словам представительницы ведомства, подобным заявлением Украина подтверждает, что провокация является «визитной карточкой нынешнего режима» в стране.

19 декабря Турчинов заявил о том, что Киев готовит новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, Россия, в случае «отступления» Украины, предъявит миру новые морские границы в Черном море, ею же и определенные, что, в свою очередь, де-факто «легализует оккупацию Крыма».

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Турчинов подчеркнул, что с осуществлением нового прохода медлить нельзя, а также необходимо задействовать в нем представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование. 24 украинских моряка, находившихся на борту судов, были арестованы на два месяца. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии». Президент страны Петр Порошенко ввел в некоторых областях государства военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских граждан. Москва назвала действия украинской стороны провокацией.

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