В Киеве ответили на слова Лаврова и дали ему совет

Озвученная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым информация о подготовке Украиной провокации на границе с Россией является выдумкой. С таким заявлением в понедельник, 17 декабря, выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

«Первая моя реакция — он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил», — поделился своими впечатлениями Гройсман. По его мнению, этот «абсолютно неадекватный план» не может быть реализован, поскольку «Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов по поводу провокаций».

Затронул премьер и тему инцидента, произошедшего в Керченском проливе 25 ноября. «То, что случилось в Азовском море, не является провокацией», — указал Гройсман. Премьер назвал инцидент «совершенно грубым нападением» Вооруженных сил России под своим государственным флагом на украинское государство, украинский флот и украинских моряков.

Он подчеркнул, что «вопрос заключается в том, что именно украинские военные сегодня находятся как военнопленные за решеткой».

«Я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой», — добавил украинский премьер.

Ранее в понедельник Сергей Лавров заявил, что Украина запланировала на конец декабря провокацию на границе с Крымом. «Порошенко получит ответ на возможную провокацию на границе с РФ, если он на нее пойдет, мало не покажется. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — подчеркнул глава российского МИД.

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